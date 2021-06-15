Euro
10.36
Dolar
8.55
BIST 100
1,441.39
Altın
1,866.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Mardin-Midyat yolunun tamamı bölünmüş yol haline getiriliyor

Mardin-Midyat yolunun tamamı, güvenli ve konforlu ulaşım için bölünmüş yol haline getirilecek.

Arife Yıldız Ünal   | 15.06.2021
Mardin-Midyat yolunun tamamı bölünmüş yol haline getiriliyor

Ankara

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Mardin'in gelişimine ivme kazandıracak yeni ulaştırma yatırımları kapsamında, mevcut haliyle 17,7 kilometresi bölünmüş yol, 41,1 kilometrelik kesimi tek yol standardında hizmet veren Mardin-Midyat yolunun tamamen bölünmüş yol haline getirilmesi için yarın temel atma töreni düzenlenecek.

Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katılacak.

Bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak projelendirilen yolun platform genişliği 19-26 metre olacak. 2x2 şeritli yolda 23 kavşak yer alacak.

Mardin-Midyat yolunun bölünmüş yol standardına yükseltilmesiyle trafik güvenliği artırılacak, kesintisiz ve daha hızlı trafik akışı sağlanacak.

Projeyle ayrıca tarım ve sanayi ürünlerinin ülke içinde ve sınır kapıları üzerinden dış pazarlara ulaşımı kolaylaştırılarak bölgedeki ekonomik hacmin büyümesine katkıda bulunulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulaması yapılacak
Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar 420 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Kovid-19'la mücadele kapsamında 35 milyon doz aşı yapıldı
İşçi ve memurların Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlandı
Bodrum'da Kovid-19 aşısı olmak isteyen vatandaşlar hastanede yoğunluğa neden oldu

Benzer haberler

Mardin-Midyat yolunun tamamı bölünmüş yol haline getiriliyor

Mardin-Midyat yolunun tamamı bölünmüş yol haline getiriliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının İstanbul'daki 7 metro hattı 2023'te tamamlanmış olacak

Türkiye'de 5 ayda hava yolunu kullanan yolcu sayısı 30 milyona yaklaştı

Asırlık vaat Filyos Limanı hizmete açılıyor

Asırlık vaat Filyos Limanı hizmete açılıyor
5 firmaya e-skuter işletmeciliği yetki belgesi verildi

5 firmaya e-skuter işletmeciliği yetki belgesi verildi