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Maltepe'de temizlik görevlilerinin çöp toplama mesaileri sürüyor

Sabah saatlerinde de devam eden çöp toplama çalışmaları ağırlıklı olarak ana arterlerde sürüyor.

Adem Koç   | 01.03.2021
Maltepe'de temizlik görevlilerinin çöp toplama mesaileri sürüyor Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Maltepe'de 6 gün süren grev nedeniyle ilçe genelinde biriken çöplerin toplanması çalışmaları sürüyor.

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasındaki TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler, 23 Şubat'ta çıktıkları grevi dün sona erdirmişti.

Greve giden işçiler arasında temizlik görevlilerinin de bulunması nedeniyle ilçede biriken çöplerin toplanmasına dün akşam itibariyle başlandı.

Sabah saatlerinde de devam eden çöp toplama çalışmaları ağırlıklı olarak ana arterlerde sürüyor.

Çalışmalara, İBB'ye bağlı İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) ekipleri de destek veriyor.

İlçedeki ara sokaklarda ise çöp konteynerlerindeki çöplerin hala toplanmadıkları görüldü.

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