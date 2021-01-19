Maltepe'de sokakta kalan vatandaş günlerdir süren ikna çabaları sonucu otele yerleştirildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Maltepe'de soğuk havaya rağmen kaymakamlığın otelde kalma teklifini kabul etmeyip, sokakta yaşayan vatandaşın sonunda ikna edildiğini bildirdi.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı ile Maltepe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir'in, günlerdir otelde kalmayı kabul etmeyen ve adının Kerem olduğu öğrenilen kişiyi ikna etme çabalarına ilişkin videoya yer verdi.
Kerem kardeşimizi dışarıda kalmaması ve otelde misafirimiz olması için Kaymakamımız çok zor da olsa ikna etti.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 19, 2021
Bu soğukta hiç kimsenin dışarıda kalmasına gönlümüz razı değil.
Sokakta kalan varsa mutlaka en yakın karakola bildirin.
Kimse dışarıda kalmasın.#MisafirEdelim https://t.co/GfebIRW3t3
Yerlikaya, paylaşımında şunları aktardı:
"Kerem kardeşimizi dışarıda kalmaması ve otelde misafirimiz olması için kaymakamımız çok zor da olsa ikna etti. Bu soğukta hiç kimsenin dışarıda kalmasına gönlümüz razı değil. Sokakta kalan varsa mutlaka en yakın karakola bildirin. Kimse dışarıda kalmasın. Misafir edelim."