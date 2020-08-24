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Malatya'daki Damlataş Mağarası güneşle aydınlanıp turizme kazandırılacak

Doğanşehir ilçesinde, 100 metreden fazla uzunluğa ve 3 metre yüksekliğe sahip olan Damlataş Mağarası, ilçe belediyesince hazırlanacak projeyle turizme kazandırılacak.

Kadir Aydın   | 24.08.2020
Malatya'daki Damlataş Mağarası güneşle aydınlanıp turizme kazandırılacak Fotoğraf: Kadir Aydın/AA

Malatya

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bulunan, sarkıtları ve dikitleriyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunan Damlataş Mağarası'nın turizmde ön plana çıkarılabilmesi için güneşten elde edilecek enerjiyle mağarayı aydınlatacak proje hazırlandı.

İlçeye 20 kilometre uzaklıkta ve deniz seviyesinden 2 bin 70 metre yükseklikte bulunan Damlataş Mağarası, Doğanşehir Belediyesince turizme kazandırılması için harekete geçildi. Bu kapsamda kayalıkların eteğinde bulunan ve dik yamaç tırmanılarak ulaşılan, dar bir girişi bulunan mağaranın ilk etapta aydınlatılması sağlanacak.

Temiz enerji bilinciyle hareket edilecek çalışma kapsamında, proje kapsamında kurulacak güneş enerjisiyle elektrik üretilecek ve mağara aydınlatılacak. Daha sonra da ulaşımın kolaylıkla sağlanabilmesi için çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek.

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Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AA muhabirine, mağaranın önemli bir turizm kaynağı olacağını söyledi. 

Mağaranın 100 metreden fazla uzunluğa ve 3 metre yüksekliğe sahip olduğunu ifade eden Zelyurt, şöyle devam etti:

"İçerisinde sarkıkların bulunduğu Damlataş Mağarası turizme açılacak yerlerden biridir. İçerisini gezdiğimiz mağarada yer yer sularla karşılaşmış bulunmaktayız. Kuracağımız güneş panelleriyle mağaranın içerisine elektrik tesisatı döşeyerek, mağarayı aydınlatacağız. Ayrıca dozer ile yapmış olduğumuz yol çalışmasıyla daha da uygun ve kolay ulaşım sağladığımız zaman herkesin gelebileceği faydalanabileceği bir yer olacak."


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