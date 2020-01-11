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Lüleburgaz'da çıkan silahlı kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde biri polis memuru 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı.

Özgün Tiran   | 11.01.2020
Lüleburgaz'da çıkan silahlı kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Çınar Türkmen/AA

Kırklareli

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Yılmaz Mahallesi Edirne Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Ö.K'nin rastgele ateş açması sonucu, Lüleburgaz Özer Spor Kulübü Başkanı Volkan Düğücü ile polis memuru Mümin Kula'nın yaralanmasına ilişkin ekipler çalışma başlattı.

Ekipler silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 silaha el konulurken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yaralı Düğücü Lüleburgaz Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yaralı polis memurunun ise Lüleburgaz Devlet Hastanesindeki tedavisine devam ediliyor.

Bu arada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işletme çevresinde de geniş güvenlik önlemleri aldı.

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