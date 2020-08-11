Lübnan'a tıbbi malzeme ve AFAD personelini ulaştıracak uçak havalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan'a, tıbbi yardım malzemeleri ile AFAD Başkanlığı personelini taşıyan ikinci uçağın havalandığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan'a tıbbi yardım malzemeleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı personelini ulaştıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait "A400M" tipi uçağın kalkış yaptığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, uçağın Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan kalkışı öncesinde yapılan hazırlıklara ait fotoğraflara da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.