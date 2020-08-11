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Lübnan'a tıbbi malzeme ve AFAD personelini ulaştıracak uçak havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan'a, tıbbi yardım malzemeleri ile AFAD Başkanlığı personelini taşıyan ikinci uçağın havalandığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 11.08.2020
Lübnan'a tıbbi malzeme ve AFAD personelini ulaştıracak uçak havalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan'a tıbbi yardım malzemeleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı personelini ulaştıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait "A400M" tipi uçağın kalkış yaptığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, uçağın Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan kalkışı öncesinde yapılan hazırlıklara ait fotoğraflara da yer verildi.

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