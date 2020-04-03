Euro
7.23
Dolar
6.70
BIST 100
89,730.12
Altın
1,614.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Milli Dayanışma Kampanyası ve Kısa Çalışma Ödeneği konularına ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Kuveyt'teki Türk işçiler Türkiye'ye getiriliyor

Kuveyt'teki Türk işçilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yurda getirilmeleri sürdü.

Eyüp Elevli   | 03.04.2020
Kuveyt'teki Türk işçiler Türkiye'ye getiriliyor

Ordu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Kuveyt'ten kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.

Uçaktaki 343 işçi ateşlerinin ölçülmesi, kıyafet ve çantalarının dezenfekte edilmesinin ardından havalimanında bekletilen otobüslere yerleştirildi.

Otobüsler, daha sonra polis eşliğinde Giresun ve Trabzon'a hareket etti.

İşçilerin, Giresun ve Trabzon'daki öğrenci yurtlarında 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Kuveyt'ten dün de Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen 301 işçi, Giresun'daki yurda yerleştirilmişti.

211 Türk işçi Giresun'da yurda yerleştirildi

Kuveyt'ten ülkeye getirilen Türk işçilerden 211'i, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun'da bir öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Kuveyt'ten kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen 343 işçiden 211'i otobüslerle Giresun'a götürüldü. Kredi Yurtlar Kurumuna ait Esma Serhat Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen işçiler, 14 gün gözlem altında tutulacak.

Kuveyt'ten dün yine 301 işçi uçakla getirilmiş ve Giresun'daki Kredi Yurtlar Kurumuna ait Gülbahar Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirilerek gözlem altına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazze'de koronavirüs ve İsrail ablukasının maliyeti 200 milyon dolar
Koronavirüsle mücadelede 'bireysel sorumluluk' uyarısı
İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi
ABD'de koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 58'e yükseldi
Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Benzer haberler

Kuveyt'teki Türk işçiler Türkiye'ye getiriliyor

Kuveyt'teki Türk işçiler Türkiye'ye getiriliyor

Kuveyt'teki Türk işçilerden 301'i Türkiye'ye getirildi

Ordu'da bir mahallede karantina uygulanıyor

Ordu'da kurulan Çikolata Park'ta üretime başlanacak

Ordu'da kurulan Çikolata Park'ta üretime başlanacak

Fındık üreticisine 11 yılda 8,5 milyar lira destek

Fındık üreticisine 11 yılda 8,5 milyar lira destek
Paralimpik milli atıcılar Çağla Baş ve Cevat Karagöl'den 'Evde kal' çağrısı

Paralimpik milli atıcılar Çağla Baş ve Cevat Karagöl'den 'Evde kal' çağrısı