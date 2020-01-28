Euro
6.54
Dolar
5.94
BIST 100
119,801.60
Altın
1,568.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kuveyt Türk’ten depremzedelere 1 milyon TL bağış

Kuveyt Türk, Elazığ’daki depremde etkilenen vatandaşlar için Türk Kızılay tarafından başlatılan “Haydi Türkiye! İyilik Sensiz Olmaz” yardım kampanyasına 1 milyon TL bağışta bulundu.

Furkan Gençoğlu   | 28.01.2020
Kuveyt Türk’ten depremzedelere 1 milyon TL bağış

İstanbul

Kuveyt Türk, Elazığ’da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşların acısına ortak olmak ve ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla Türk Kızılay tarafından başlatılan “Haydi Türkiye! İyilik Sensiz Olmazyardım kampanyasına 1 milyon TL bağışta bulundu.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk çalışanlarının ve müşterilerinin de katkıda bulunmasıyla bu yardım miktarının artacağı belirtildi. Kuveyt Türk ayrıca Elazığ depreminden etkilenen müşterilerinin, talep etmeleri halinde finansman taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini hiçbir masraf almadan 3 ay erteleme kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Elazığ'da yaşanan ve çevre illerden de hissedilen deprem, tüm vatandaşlarımız gibi Kuveyt Türk Ailesi olarak bizleri de derinden üzmüştür. Dualarımızın yanı sıra bu zor zamanlarda depremden etkilenen kardeşlerimizin yanında olmak ve yaşanan üzüntü ve acıyı bir nebze olsun hafifletebilmek gayesiyle Türk Kızılay tarafından başlatılan ‘Haydi Türkiye! İyilik Sensiz Olmaz’ yardım kampanyasına Kuveyt Türk olarak 1 milyon TL bağışta bulunma kararı aldık.

Ayrıca depremden etkilenen müşterilerimize, talep etmeleri halinde Kuveyt Türk’ten kullandıkları finansman taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini hiçbir masraf almadan 3 ay erteleme imkânı sunuyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MbS'nin imajına yeni darbe: Bezos skandalı
AB küresel güç denkleminde yerini arıyor
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor

Benzer haberler

İran'ın Şiraz kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın Şiraz kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem

Kuveyt Türk’ten depremzedelere 1 milyon TL bağış

Bakan Koca, enkaz altından çıkarılan Yamış ile 'onu hayata bağlayan' Kuştepe'yi buluşturdu

Malatya Valiliği 'Elazığ depremi'yle ilgili son durumu paylaştı

Malatya Valiliği 'Elazığ depremi'yle ilgili son durumu paylaştı
Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hasarın çok olduğu alanlarda Tarımköy uygulamaları yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hasarın çok olduğu alanlarda Tarımköy uygulamaları yapacağız