Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.55
Dolar
5.84
BIST 100
95,952.77
Altın
1,269.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT 23 Nisan Gala Programı'na katılıyor
logo
Türkiye

'Kurtuluştan Kuruluşa Büyük Yürüyüş' Samsun'dan başladı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık meşalesini yakmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş, 19 Mayıs'ta Anıtkabir'de tamamlanacak.

İlyas Gün   | 23.04.2019
'Kurtuluştan Kuruluşa Büyük Yürüyüş' Samsun'dan başladı

Samsun

Samsun'da, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık meşalesini yakmak için 19 Mayıs 1919'da kente çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Kurtuluştan Kuruluşa Büyük Yürüyüş" başladı.

Türkiye'deki çeşitli sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Kurtuluştan Kuruluşa Büyük Yürüyüş Koordinasyon Merkezi üyeleri, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a ilk adımı attığı nokta olan, o dönemki adıyla "Tütün İskelesi" önünde toplandı.

Yürüyüş Koordinatörü Engin Uç, burada yaptığı açıklamada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Samsun'dan Anıtkabir'e büyük yürüyüşü başlattıklarını söyledi.

Merzifon, Çorum, Kırıkkale üzerinden Ankara güzergahını izleyerek 27 günde 420 kilometre yürüyeceklerini anlatan Uç, 52 noktada mola vereceklerini belirtti.

Yürüyüşün 19 Mayıs'ta noktalanacağını bildiren Uç, yürüyüş sonunda Türkiye'nin 81 ili ile Selanik ve KKTC'den getirilen topraklarla Anıtkabir'e "100. yıl çınar fidesi" dikeceklerini kaydetti.

Katılımcılar, açıklamanın ardından yürüyüşe başladı.

Samsun'dan Ankara'ya yapılacak yürüyüşte katılımcılar, sadece Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları taşıyacak.

Yürüyüşün ilk durağı olan Mağmur Dağı'nda Samsunlu sanatçı Yaşar Gündem, "Kuvayı Milliye Destanı" oyununu sahneleyecek. Ankara Elmadağ Kültür Merkezi'nde 16 Mayıs'ta ise şef Hüsnü Yelbay'ın, Lalezar Korosu ile 100. yıl anısına hazırladığı oratoryo seslendirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna'da ekonomik kriz Zelenskiy'in yolunu açtı
Arktik bölgesi jeopolitiği
Ukrayna'da belirsiz dönem
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?

Benzer haberler

Başkentte Kore müziği ve dans gösterisi

Başkentte Kore müziği ve dans gösterisi

Mansur Yavaş ilk genelgesini yayımladı

Eski ÖSYM Başkanı Demir Ankara'ya getirildi

Ankara için sağanak uyarısı

Ankara için sağanak uyarısı
'Belediyecilik siyasi bir hareket alanı değil'

'Belediyecilik siyasi bir hareket alanı değil'
Bolivya Devlet Başkanı Morales'e 'Dostluk Payesi Beratı'

Bolivya Devlet Başkanı Morales'e 'Dostluk Payesi Beratı'