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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla oluşturduğu konvoy Caddebostan’dan hareket etti.
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Türkiye

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında 62 kişi gözaltına alındı

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 78 kişiden 62'si yakalandı.

Halil Demir   | 23.04.2021
Kripto para borsası Thodex soruşturmasında 62 kişi gözaltına alındı

İstanbul

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, şirketle irtibatları olduğu tespit edilen 78 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 62'sini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Firari 16 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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