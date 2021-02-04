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Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Yayladağı Belediye Başkanı Sayın'ın yerine Mehmet Yalçın seçildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın'ın yerine AK Parti Meclis Üyesi ve Cumhur İttifakı adayı Mehmet Yalçın seçildi.

Mehmet Toktaş   | 04.02.2021
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Yayladağı Belediye Başkanı Sayın'ın yerine Mehmet Yalçın seçildi

Hatay

Geçen hafta yaşamını yitiren Sayın'ın yerine Belediye Başkanı belirlemek için Belediye Meclisi üyelerinin katılımıyla, Meclis salonunda oylama yapıldı. Oylamada, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Yalçın, 15 oy alarak yeni belediye başkanı oldu.

AK Parti Hatay milletvekilleri Abdulkadir Özel ve Hüseyin Şanverdi ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar ve MHP İl Başkanı Murat Adal, Mehmet Yalçın'ı tebrik etti, başarı diledi.

Mecliste, hayatını kaybeden Yayladığı Belediye Başkanı Mustafa Sayın için dua edildi.

Mustafa Sayın, 29 Ocak'ta Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede 61 yaşında yaşamını yitirmişti.

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