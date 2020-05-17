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Konya Ovası'ndaki obruklar turizme kazandırılmayı bekliyor

Konya Ovası'nda bulunan ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken obruklar, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Abdullah Coşkun   | 17.05.2020
Konya Ovası'ndaki obruklar turizme kazandırılmayı bekliyor Fotoğraf: Abdullah Coşkun /AA

Konya

Çoğunlukla Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan obruklar, zaman içerisinde aldıkları şekilleriyle ilgi odağı haline geldi.

Drone ile havadan görüntülenen obruklar, kimi zaman bir yerleşim yerinde kimi zaman ise tarlaların arasında oluşuyor. Konya Ovası'nda 350 kadar irili ufaklı obruk bulunuyor. 

Karapınar ilçesinin kuzeybatısında yer alan Çıralı Obruğu, 17 bin 500 metrekarelik yüzölçümüyle ön plana çıkıyor. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki obruk, milattan öncesine ait yaşam izlerini de barındırıyor. Yapılan incelemelerde, obruğun içerisinde insan yapımı mağaraların da bulunduğu gözleniyor. 

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her ne kadar "korkulan doğal afet oluşumları" olarak anılsa da obrukların, zamanla doğal güzellikleriyle ön plana çıkabildiğini söyledi.

"Obruklar turizme kazandırılabilir"

Obrukların, gerekli önlemler alındığı taktirde turizme açılabileceğini belirten Nalbantçılar, şunları kaydetti:

"Aslında Konya'daki obruklar dünyada sayılı jeolojik yapılar arasında. Dünyada 'jeoturizm' diye bir olgu var. Her ne kadar Türkiye'de çok fazla gelişmemiş olsa da jeolojik ortamların turizm amaçlı gezilmesi söz konusu. Önlemler alınırsa seyir teraslarıyla buralar turizme kazandırılabilir. Dünyada örnekleri var. Dağcılık, tırmanış, hatta suyu olan obruklarda kanoyla gezinme imkanları da olabiliyor."

Obrukların, Karapınar ilçesi etrafında oluşmasının nedeninin, hala bir çok araştırmaya konu olduğunu aktaran Nalbantçılar, "Obruklar, bölgedeki kayaç yapının suyun kimyasıyla birlikte eriyebilir nitelikte olmasıyla, buna yer altı sularının çekilmesinin eşlik etmesiyle oluşmuş yapılar. Bu obruklar Konya Ovası varolduğundan beri varlar. Olmaya da devam edecekler." ifadelerini kullandı.

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