Euro
7.84
Dolar
6.86
BIST 100
120,134.72
Altın
1,822.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan bağışı kampanyasına desteklerinden dolayı AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak’a nezaket ziyareti gerçekleştiriyor
logo
Türkiye

Konya merkezli FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Konya merkezli 6 ilde, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 14 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Savaş Güler   | 21.07.2020
Konya merkezli FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Konya

Konya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 14 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla, eğitim aldıkları polis akademilerinden ilişiği kesilen 14 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Konya merkezli 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 14 milyon 866 bini geçti
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 632, Hindistan'da 587, Meksika'da 301 kişi öldü
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 373 bin 628'e yükseldi
Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi
Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı

Benzer haberler

Emekli Abdullah amcanın üç tekerli 'motor limuzini' ilgi çekiyor

Emekli Abdullah amcanın üç tekerli 'motor limuzini' ilgi çekiyor

Konya merkezli FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

ByLock kullanıcısı 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Muğla'da kayıp üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cesedi bulundu

Muğla'da kayıp üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cesedi bulundu
Kafasındaki büyük kitleden yaşamaz denilen Hale bebek yaşama tutundu

Kafasındaki büyük kitleden yaşamaz denilen Hale bebek yaşama tutundu
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama