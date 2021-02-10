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Türkiye

Konya merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Konya merkezli 4 ilde, FETÖ üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 19 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

Savaş Güler   | 10.02.2021
Konya merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Konya

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, örgüt üyeleri tarafından, ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Konya merkezli 4 ilde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlılardan 15'ini yakaladı.

Zanlılardan 2'sinin muvazzaf, 2'sinin ihraç edilen eski askeri personel, 1'inin avukat olduğu, 14'ünün de askeri öğrencilikten atıldığı öğrenildi.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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