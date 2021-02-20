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Kocaeli Valiliği ağır hasarlı 26 bina için yıkım talimatı verdi

Kocaeli Valiliği, ağır hasarlı binaların yıkımı için 4 belediyeye talimat gönderdi.

Şahin Oktay   | 20.02.2021
Kocaeli Valiliği ağır hasarlı 26 bina için yıkım talimatı verdi

Kocaeli

Kocaeli Valiliği, kentteki 26 ağır hasarlı binanın yıkımı için 4 belediyeye talimat yazısı gönderdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kocaeli'de ağır hasarlı olarak tespit edilen ancak henüz yıkımı gerçekleştirilmemiş, can ve mal güvenliği açısından da tehlike arz eden Başiskele'de 3, Derince'de 4, İzmit'te 16 ve Körfez'de 3 olmak üzere toplam 26 bina olduğu kaydedildi.

Tahliyesi ve yıkımı gereken binalar için ilgili ilçe belediyelerine 12 Şubat'ta yazı yazıldığı aktarılan açıklamada, 7269 sayılı Kanun'un 13 ve 14. maddeleri uyarınca söz konusu 26 binanın tahliyesi ve yıkım işlemlerinin ivedilikle tamamlanması için talimat verildiği bildirildi.

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