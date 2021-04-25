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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşecek ziyarette Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Mehmet Tosun   | 25.04.2021
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye'ye geliyor

Ankara

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak bugün Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşecek ziyarette Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra 27-29 Nisan'da Cenevre'de düzenlenecek "Gayriresmi 5+Birleşmiş Milletler Toplantısı" da dahil olmak üzere, Kıbrıs meselesine dair son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

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