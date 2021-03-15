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Kısıtlamaları ihlal eden 25 bin 372 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 8-15 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 25 bin 372 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 15.03.2021
Kısıtlamaları ihlal eden 25 bin 372 kişi hakkında işlem yapıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme döneminde olduğu, bu dönemde illerin vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrılarak tedbirlerin bu seviye gruplarına göre belirlendiği anımsatıldı.

Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında devam ettiği, hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamasının, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulandığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, 8-15 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 372 kişiye adli ya da idari işlemin uygulandığı belirtilen açıklamada, "Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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