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'Kış-2021 Tatbikatı'nda komandolar geceyi 'iglo' evlerde geçirdi

Türk ve Azerbaycanlı komandolar, tatbikat alanında Eskimoların yaşadığı, kardan ev olarak bilinen iglolar yaptı.

Yunus Okur   | 11.02.2021
'Kış-2021 Tatbikatı'nda komandolar geceyi 'iglo' evlerde geçirdi

Kars

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği kış tatbikatı kapsamında komandolar, geceyi geçirmek için iglo evler yaptı.

9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen "Kış-2021 Tatbikatı"na, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli de katılıyor.

Türk ve Azerbaycanlı komandolar, tatbikat alanında Eskimoların yaşadığı, kardan ev olarak bilinen iglolar yaptı.

Komandolar geceyi, mum yaktıkları iglo evlerde, sıfırın altında 2 derecede, tulumlarının içinde uyuyarak geçirdi.

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