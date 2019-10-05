Euro
6.25
Dolar
5.69
BIST 100
103,463.50
Altın
1,504.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
logo
Türkiye

Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de etkisiz hale getirilen iki teröristin, kırmızı listede aranan Ayten Ene ile gri listede aranan Mehdi Kaplan olduğu tespit edildi.

Orhan Onur Gemici   | 05.10.2019
Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de etkisiz hale getirilen iki teröristin, kırmızı listede aranan Ayten Ene ile gri listede aranan Mehdi Kaplan olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca düzenlenen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

İnceleme sonucu teröristlerden birinin, aranan teröristler arasında 4 milyon lira ödülle kırmızı listede yer alan sözde Dersim saha sorumlusu "Çiçek Kurtalan" kod adlı Ayten Ene, diğer teröristin de 300 bin lira ödülle gri listede bulunan "Dilgeş" kod adlı Mehdi Kaplan olduğu tespit edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları
Hong Kong'un siyasi ve ekonomik belirsizliği
CFA: Fransa'nın Afrika'daki yeni sömürgecilik anlayışı
Demokratların azil satrancı Trump'ın ikinci dönem şansını artırabilir

Benzer haberler

Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yaz operasyonlarında 608 terörist etkisiz hale getirildi

Yaz operasyonlarında 608 terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütü YPG/PKK'ya eylülde ağır darbe

Terör örgütü YPG/PKK'ya eylülde ağır darbe
Teröristler sahte kimlikle ev kiralamış

Teröristler sahte kimlikle ev kiralamış