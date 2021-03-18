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Kırklareli'nde yakalanan 23 sığınmacı Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini öne sürdü

Kırklareli'nde yakalanan 23 sığınmacı, Bulgaristan hudut birliklerince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini ileri sürdü.

Özgün Tiran   | 18.03.2021
Kırklareli'nde yakalanan 23 sığınmacı Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini öne sürdü

Kırklareli

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Ahlatlı ve Beyci köyleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.

Üç ayrı bölgede çalışma yapan ekipler, Irak ve Suriye uyruklu 23 sığınmacıyı yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yabancı uyruklular, ifadelerinde, Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını öne sürdü.

İşlemleri tamamlanan sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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