Kılıçdaroğlu, çocukları CHP'nin 23 Nisan konulu resim, şiir ve beste yarışmasına katılmaya davet etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çocuklara CHP'nin 23 Nisan konulu resim, şiir ve beste yarışmasına katılma çağrısında bulundu.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çocuklara CHP'nin 23 Nisan konulu resim, şiir ve beste yarışmasına katılma çağrısında bulundu.
Sevgili çocuklar, Milli Egemenlik Mücadelemizin 100. yılında sizi "Resim, Şiir ve Beste" yarışmamıza katılmaya davet ediyorum. 23 Nisan'da Türkiye'yi, Atatürk'ü, Cumhuriyeti, Demokrasiyi ve TBMM’yi sizin gözünüzden görmek için sabırsızlanıyorum. https://t.co/wC7Y5y8wol pic.twitter.com/q0K2Lnjo3R— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 26, 2020
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili çocuklar, Milli Egemenlik Mücadelemizin 100. yılında sizi resim, şiir ve beste yarışmamıza katılmaya davet ediyorum. 23 Nisan'da Türkiye'yi, Atatürk'ü, Cumhuriyeti, demokrasiyi ve TBMM'yi sizin gözünüzden görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.