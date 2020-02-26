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Kılıçdaroğlu, çocukları CHP'nin 23 Nisan konulu resim, şiir ve beste yarışmasına katılmaya davet etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çocuklara CHP'nin 23 Nisan konulu resim, şiir ve beste yarışmasına katılma çağrısında bulundu.

Merve Yıldızalp Özmen   | 26.02.2020
Kılıçdaroğlu, çocukları CHP'nin 23 Nisan konulu resim, şiir ve beste yarışmasına katılmaya davet etti

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çocuklara CHP'nin 23 Nisan konulu resim, şiir ve beste yarışmasına katılma çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili çocuklar, Milli Egemenlik Mücadelemizin 100. yılında sizi resim, şiir ve beste yarışmamıza katılmaya davet ediyorum. 23 Nisan'da Türkiye'yi, Atatürk'ü, Cumhuriyeti, demokrasiyi ve TBMM'yi sizin gözünüzden görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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