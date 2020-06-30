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Kayseri'de 3 yaşındaki çocuğu öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Kayseri'de birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Sercan Küçükşahin   | 30.06.2020
Kayseri'de 3 yaşındaki çocuğu öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Kayseri

Kayseri'de birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gece bir evin bahçesindeki çalılıkların arasında saklanırken yakalanan Harun S, emniyetteki işlemlerinin ardından Pınarbaşı Adliyesi'ne getirildi.

Harun S, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayın 9. gününde yakalanan zanlının, alan daraltma çalışması ile kaçacağı yerlerde günde 30 evde arama yapıldığı, yakalandığı sırada kaçmaya çalıştığı, çevresindekilere teslim olmayacağı yönünde mesajlar gönderdiği öğrenildi.

Öte yandan zanlının, çocuğu ağladığı için öldürdüğü ve bu sırada annesini sabaha kadar banyoya kitlediği, çıkardıktan sonra onu da dövdüğü, savcılık sorgusunda çocuğu annesinin öldürdüğünü öne sürdüğü iddia edildi.

İddiaya göre, zanlı Harun S, 21 Haziran'da Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi'nde bir süredir beraber yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürmüş, bir ihbar sonucu çocuğun cesedi evin karşısındaki mezarlıkta bulunmuştu.

Olayla ilgili anne E.Ö. tutuklanmış, Harun S'yi yakalamak için çalışma başlatılmıştı.

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