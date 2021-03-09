Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 157 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 157 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Kastamonu
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 157, Hakkari'de 155, Palandöken'de 132, Sarıkamış'ta 100, Nemrut'ta 89, Uludağ'da 72, Erciyes'te 70, Yedikuyular'da 65, Konaklı'da 64, Ilgaz ve Davraz'da 63, Çambaşı ve Kartepe'de 56, Ergan'da 49, Ovacık ve Hesarek'te 45, Yıldızdağı'nda 40, Ladik'te 36, Zigana'da 32, Yıldıztepe'de 27, Kop Dağı'nda 26, Mersivan'da 21, Hazarbaba'da 20, Yalnızçam'da 18, Denizli'de 14 ve Murat Dağı'nda 7 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|10.03.2021
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|PB
|-9
|-1
|Palandöken
|PB
|-11
|-1
|Uludağ
|PB
|-3
|7
|Nemrut
|PB
|-7
|-1
|Sarıkamış
|PB
|-14
|1
|Davraz
|ÇB
|0
|8
|Erciyes
|KY
|-6
|5
|Ovacık
|PB
|0
|7
|Konaklı
|PB
|-10
|0
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