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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 157 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 157 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Özgür Alantor   | 09.03.2021
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 157 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kastamonu

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 157, Hakkari'de 155, Palandöken'de 132, Sarıkamış'ta 100, Nemrut'ta 89, Uludağ'da 72, Erciyes'te 70, Yedikuyular'da 65, Konaklı'da 64, Ilgaz ve Davraz'da 63, Çambaşı ve Kartepe'de 56, Ergan'da 49, Ovacık ve Hesarek'te 45, Yıldızdağı'nda 40, Ladik'te 36, Zigana'da 32, Yıldıztepe'de 27, Kop Dağı'nda 26, Mersivan'da 21, Hazarbaba'da 20, Yalnızçam'da 18, Denizli'de 14 ve Murat Dağı'nda 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 10.03.2021 En düşükEn yüksek
HakkariPB-9-1
PalandökenPB-11-1
UludağPB-37
NemrutPB-7-1
SarıkamışPB-141
DavrazÇB08
ErciyesKY-65
OvacıkPB07
KonaklıPB-100

(KY: Kar yağışlı ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

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