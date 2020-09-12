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Kastamonu'da EBA TV'yi izleyemeyen çocuklara televizyon alındı

Kastamonu Valiliğince evlerinde televizyon olmadığı için EBA TV yayınlarına ulaşamayan 77 çocuğun evine televizyon alındı.

Özgür Alantor   | 12.09.2020
Kastamonu'da EBA TV'yi izleyemeyen çocuklara televizyon alındı

Kastamonu

Kastamonu Valiliğince evlerinde televizyon olmadığı için EBA TV yayınlarına ulaşamayan 77 çocuğun sorunu çözüldü.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde yapılan çalışmada 77 çocuğun evinde televizyon olmadığının belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, "İl merkezinde 49, ilçelerimizde 28 olmak üzere toplam 77 ailemize Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla LCD televizyon alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Evlerine televizyon alınan çocukların EBA TV'den derslerini izledikleri anların fotoğrafları da paylaşıldı.

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