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Karadeniz'de kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Karadeniz'de İnkumu açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar üçüncü gününde devam ediyor.

Selim Bostancı   | 19.01.2021
Karadeniz'de kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Bartın

Gürcistan'dan Bulgaristan'a yük taşıyan ve önceki gün İnkumu açıklarında olumsuz hava koşulları nedeniyle batan Palau bayraklı kuru yük gemisinin mürettebatından kaybolan 3 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor. 

İnkumu, Güzelcehisar ve Mugada sahili ile kayalık alanlarda Sahil Güvenlik dalgıçları, İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından da karadan dürbünlerle arama tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalar havadan ve denizden yapılamıyor.

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına ait helikopter ve TCG Fatih Fırkateyni'ndeki helikopterler de çalışmalara katılamıyor.

2 kişinin kimliği belirlendi

Öte yandan dün cansız bedenine ulaşılan 2 kişinin kimlikleri belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, cansız bedenine ulaşılan kişilerin Ukrayna vatandaşı 3. Çarkçı Savostin Anatoliy (28) ve aşçı Melnychenko Andrii (26) olduğu tespit edildi.

İlk gün cansız bedenine ulaşılan cenazenin de dün yapılan otopside Rus vatandaşı gemi kaptanı Galenko Witaly'e (37) ait olduğu belirlenmişti.

Önceki gün öğle saatlerinde İnkumu açıklarında Palau bayraklı "ARVIN" isimli gemi, kötü hava koşulları nedeniyle batmış, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden 6'sı kurtarılmış, aynı gün 1, dün de 2 kişinin cansız bedenleri karaya çıkarılmıştı.

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