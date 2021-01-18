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Karadeniz'de kuru yük gemisinin batması sonucu cesedine ulaşılan kişinin gemi kaptanı olduğu belirlendi

Devam eden çalışmalarda cansız bedenine ulaşılan kişinin gemi kaptanı Galenko Witaly olduğu bildirildi.

Selim Bostancı   | 18.01.2021
Karadeniz'de kuru yük gemisinin batması sonucu cesedine ulaşılan kişinin gemi kaptanı olduğu belirlendi Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Bartın

Karadeniz'de Bartın İnkumu açıklarında kuru yük gemisinin batması sonucu başlatılan çalışmalarda cansız bedenine ulaşılan kişinin gemi kaptanı Galenko Witaly olduğu tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün kötü hava şartları nedeniyle "ARVIN" isimli Palau bandıralı kuru yük gemisinin İnkum açıklarında batması sonucu cansız bedenine ulaşılarak morga kaldırılan kişinin kimlik tespiti yapıldı.

Cenazenin, Rus vatandaşı olan gemi kaptanı Galenko Witaly'e (37) ait olduğu belirlendi.

Dün, öğle saatlerinde İnkumu açıklarında Palau bayraklı "ARVIN" isimli gemi, kötü hava koşulları nedeniyle batmış, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden 6 kişi sağ olarak kurtarılmış, denizde görülen 3 kişinin cansız bedeninden biri karaya çıkarılmıştı.

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