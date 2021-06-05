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Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine bir Atak helikopteri daha alındı

Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine bir Atak helikopteri daha dahil edildi, bununla birlikte komutanlığın envanterindeki Atak helikopteri sayısı 54'e ulaştı.

Ahmet Sertan Usul   | 05.06.2021
Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine bir Atak helikopteri daha alındı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Faz-2 konfigürasyona sahip T-129 Atak helikopterinin envantere alınmasıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Atak helikopteri sayısının 54'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, yerli savunma sanayi firmalarınca milli imkanlarla geliştirilen Atak Faz-2 ile mevcut "Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemleri"ne ilave olarak radar ikaz alıcı, lazer ikaz alıcı ve radyo frekans karıştırıcı sistemlerle helikopterlerin kendini koruma etkinliğinin artırıldığı kaydedildi.

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