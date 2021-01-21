Kar yağışı ile beyaza bürünen Üçkaya Vadisi'nde kartpostallık görüntüler
Iğdır'da bulunan Üçkaya Vadisi'nde bölgede etkili olan kar yağışıyla gözleri kamaştıran görüntüler oluştu.
Iğdır
Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Tuzluca ilçesi Üçkaya köyünde yer alan vadi beyaza büründü.
Ağaçları, akarsuları ve sarp kayalıklarıyla bilinen 26 kilometre uzunluğundaki vadi, kar yağışıyla beyaza bürünüp güzel görüntülere sahne oldu.
Her mevsim ayrı bir güzellik sunan Üçkaya Vadisi'nin karlar altındaki görüntüsü ilgi çekti.
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