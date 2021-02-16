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Kapanan yolda mahsur kalmaları nedeniyle 'kız istemeye' geciken aileye Vali destek sözü verdi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kaza nedeniyle kapanan D-650 kara yolunda incelemelerde bulunduğu sırada kız istemeye giderken yolda mahsur kaldığını öğrendiği bir aileyle sohbet etti.

Ömer Faruk Cebeci   | 16.02.2021
Kapanan yolda mahsur kalmaları nedeniyle 'kız istemeye' geciken aileye Vali destek sözü verdi

Sakarya

D-650 kara yolunun Doğançay mevkisinde iki tırın çarpışması sonucu ulaşımın yaklaşık 3 saat aksadığı güzergahta incelemelerde bulunan Vali Kaldırım, sürücülerle ve araçlarda bekleyenlerle görüştü.

Yolda kalanlara kumanya ve battaniye yardımında bulunan Vali Kaldırım, bir aileye nereye gittiklerini sorması üzerine, "hayırlı bir iş için Sakarya'ya gidiyorduk" cevabını aldı.

Kız istemeye gittiklerini anlatan aileye bu konuda destek olmak için cep telefonu numarasını veren Vali Kaldırım, yaşanan gecikmeden dolayı bir sorun yaşanması halinde kendisini aramalarını istedi.

Vali Kaldırım, kızı bizzat kendisinin de isteyebileceğini dile getirdi.

Aile fertleri de ilgisinden dolayı Vali Kaldırım'a teşekkürlerini iletti.

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