Kanal İstanbul projesinin ÇED Raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kabul edildi

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Kanal İstanbul projesine ilişkin ÇED Raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kabul edildi

Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun bulunarak kabul edildi.

Sefa Şahin   | 23.12.2019
Kanal İstanbul projesine ilişkin ÇED Raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kabul edildi

Ankara

Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun bulunarak kabul edildi.

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