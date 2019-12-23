Kanal İstanbul projesinin ÇED Raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kabul edildi

Kanal İstanbul projesine ilişkin ÇED Raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kabul edildi
Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun bulunarak kabul edildi.
Ankara
Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun bulunarak kabul edildi.
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