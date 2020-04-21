Kamu çalışanları 24 Nisan'da 'idari izinli' sayılacak
Cumhurbaşkanlığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 24 Nisan Cuma günü idari izinli sayılacakları duyuruldu.
Ankara
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.