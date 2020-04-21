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Kamu çalışanları 24 Nisan'da 'idari izinli' sayılacak

Cumhurbaşkanlığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 24 Nisan Cuma günü idari izinli sayılacakları duyuruldu.

Enes Kaplan   | 21.04.2020
Kamu çalışanları 24 Nisan'da 'idari izinli' sayılacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

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