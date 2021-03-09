Euro
9.09
Dolar
7.64
BIST 100
1,547.30
Altın
1,705.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kahraman komandolar Türk bayrakları ve dualarla Ağrı'dan Suriye'ye uğurlandı

Mehmetçiğin "Komando Marşı" okuduğu törende komandolar, kendilerini uğurlamaya gelen eş ve çocuklarıyla vedalaştı.

İdris Emre Savman,Yunus Okur   | 09.03.2021
Kahraman komandolar Türk bayrakları ve dualarla Ağrı'dan Suriye'ye uğurlandı

Ağrı

"Suriye Görev Gücü"nde yer alacak Ağrı'nın Patnos ilçesindeki komandolar, görev yerlerine doğru yola çıktı.

Yurt içinde terörle mücadelede kahramanca görev yapan ve sınır ötesindeki harekatlarda dosta güven, düşmana korku veren Mehmetçik, Suriye'deki mazlum halkın barış ve güven içinde yaşamasının en büyük güvencesi olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Suriye'ye gidecek Patnos Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı 3. Jandarma Komando Alay Komutanlığı personeli için uğurlama töreni düzenlendi.

Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, komutanlıktaki törende yaptığı konuşmada, Mehmetçiğin, bugüne kadar vatanın bölünmez bütünlüğüne kasteden terörist unsurları imha etmek amacıyla verilen tüm görevleri ecdada yakışır şekilde yerine getirdiğini belirtti.

Okyar, "Şimdi ise yanı başımızdaki coğrafyada mazlumların haklarını korumaya, ülkenin bekasına yönelik görevleri icra etmeye gidiyorsunuz. Sizleri şanlı tarihimizden aldığımız güç, asil milletimizin sevgi, güven ve dualarıyla bu göreve uğurluyoruz. Alnınızın akıyla bu görevden de başarıyla döneceğinize yürekten inanıyorum. Aileleriniz bizlere emanettir. Gözünüz arkada kalmasın. Kılıcınız keskin, yolunuz, bahtınız açık olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Mehmetçiğin "Komando Marşı" okuduğu törende komandolar, kendilerini ellerinde Türk bayraklarıyla uğurlamaya gelen eş ve çocuklarıyla vedalaştı.

Duygusal anların yaşandığı törenin ardından komandolar, Ağrı Havalimanı'ndan görev yerlerine dualarla uğurlandı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Patnos Jandarma Komando Alay Komutanı Jandarma Albay Süleyman Küçükkaraağaç ve Kaymakam Mustafa Maslak da katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunuslu doktor kemanıyla Kovid-19 hastalarına moral aşılıyor
Rusya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı 10 binin altına düştü
'Hayatımı kaybetme korkusu yaşadım'
Kovid-19'un diyaliz hastası sayısında artışa neden olabileceği öngörülüyor
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti

Benzer haberler

Kahraman komandolar Türk bayrakları ve dualarla Ağrı'dan Suriye'ye uğurlandı

Kahraman komandolar Türk bayrakları ve dualarla Ağrı'dan Suriye'ye uğurlandı

Ağrı'da dondurucu soğuklar martta da etkisini sürdürüyor

Türkiye'de protez bacağa kavuşan Suriyeli Şeyma yürüyerek okula gitmenin sevincini yaşadı

Usta oyuncu Altan Karındaş, Marmaris'te son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Altan Karındaş, Marmaris'te son yolculuğuna uğurlandı
Afrin şehidi Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe, 3. yıl dönümünde anıldı

Afrin şehidi Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe, 3. yıl dönümünde anıldı
Beşşar Esed ve eşi Kovid-19'a yakalandı

Beşşar Esed ve eşi Kovid-19'a yakalandı