Kağıthane'de istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araç zarar gördü
İstanbul Kağıthane'de çöken istinat duvarı, park halindeki 4 araçta hasara neden oldu.
İstanbul
Kağıthane'de çöken istinat duvarı, park halindeki 4 araçta hasara neden oldu.
Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesi'nde istinat duvarının çökmesi sonucu bazı araçlar, toprak ve moloz yığınlarının altında kaldı.
Kağıthane'de istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araç zarar gördü https://t.co/UhN4PM60dG pic.twitter.com/UuLntUpQw0— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 17, 2021
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.
Belediye ve itfaiye ekiplerince çöken istinat duvarının enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Çökme sonucu 4 otomobilin hasar gördüğü belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.