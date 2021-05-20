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Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 2021 Nisan sonu itibarıyla 17 bin koruyucu tedbir kararı alındı

Seval Ocak Adıyaman   | 20.05.2021
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 2021 Nisan sonu itibarıyla 17 bin koruyucu tedbir kararı alındı

TBMM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 2020 yılında 289 bin 389 önleyici, 83 bin 47 koruyucu; 2021 Nisan sonu itibarıyla ise 82 bin 730 önleyici, 17 bin koruyucu tedbir kararı alındığını bildirdi.

Bakan Yanık, "Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde, hizmete açıldığı tarihten Nisan 2021 sonuna kadar ülke genelinde 702 bin 734 kadın, 56 bin 454 erkek ve 97 bin 515 çocuk olmak üzere toplam 856 bin 703 vatandaşımız hizmet almıştır." dedi.

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