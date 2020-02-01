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Kadın astsubaylar depremzede çocukları yalnız bırakmıyor

Elazığ İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, depremden etkilenen ve çadırkentte kalan çocukların çeşitli etkinliklerle güzel zaman geçirmelerini sağlıyor.

İsmail Şen   | 01.02.2020
Kadın astsubaylar depremzede çocukları yalnız bırakmıyor

Elazığ

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından jandarma personeli de depremzedeleri yalnız bırakmıyor. 

Jandarma personeli özellikle geleceğin teminatı olan çocuklarla yakından ilgileniyor. 

Çadırlarda kalan miniklerle oyun oynayan kadın astsubaylar, çocukların deprem etkisinden kurtulmaları için onlarla birebir ilgileniyor. Çocuklarla güzel zaman geçiren kadın astsubaylar, onlara çeşitli oyuncaklar hediye ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ve Elazığ Belediye Konservatuvarı Tiyatro Topluluğu koordinesiyle Kültürpark'taki çadırkentte kurulan tiyatro sahnesinde, çeşitli oyunlar sergileniyor, Karagöz Hacivat gösterisi yapılıyor.

Açıklamada, ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü hizmete kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

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