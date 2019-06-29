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Kabotaj Bayramı'nda gemiler halkın ziyaretine açılacak

Milli Savunma Bakanlığınca Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında, 23 limanda 26 geminin 1 Temmuz'da vatandaşların ziyaretine açılacağı bildirildi.

Burcu Çalık   | 29.06.2019
Kabotaj Bayramı'nda gemiler halkın ziyaretine açılacak

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na ilişkin paylaşımda bulunuldu. 

"Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında, 23 limanda 26 gemimiz 1 Temmuz 2019 tarihinde halkımızın ziyaretine açılacaktır. Tüm halkımız gemilerimize davetlidir." ifadelerine yer verilen paylaşımda, ziyarete açılacak limanların isimlerinin bulunduğu görsel de kullanıldı.



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