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Jandarma, yeni Atak helikopterinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı

Jandarma Genel Komutanlığının envanterine yeni katılan J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı Atak helikopteri için hazırlanan video klip, komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Aykut Karadağ   | 01.06.2019
Jandarma, yeni Atak helikopterinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığının envanterine yeni katılan J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı Atak helikopteri için hazırlanan video klip, komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının twitter hesabından, "Envanterimize yeni katılarak gücümüze güç katan, J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı Atak helikopterimiz ile karanlığın üstüne güneş gibi doğmaya hazırız." başlığıyla yayınlanan klipte, Atak helikopterinin havadaki görüntülerine yer verildi.

Paylaşılan klip, çok sayıda beğeni aldı ve takipçiler tarafından paylaşıldı.

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