Yasa dışı göçle gece gündüz demeden mücadele eden jandarma ekiplerince 2013-2018 yılları arasında en fazla düzensiz göçmen, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı konumundaki Edirne'de yakalandı.

EDİRNE - SALİH BARAN

Yasa dışı göçle kararlı mücadele veren jandarma, son 6 yılda en çok düzensiz göçmeni Edirne'de yakaladı, sınır kenti Edirne'yi Çanakkale ve İzmir takip etti.

Ülkelerindeki iç savaş ve iç karışıklıklar ile siyasi belirsizlikler ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle Avrupa'ya gitmek için yola çıkan düzensiz göçmenlerin en bilindik kaçış rotalarının başında Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı konumundaki Edirne geliyor.

Avrupa Birliği destekli yapılan tel çit sonrasında Edirne'den Bulgaristan'a geçişlerde azalma görülmesine rağmen düzensiz göçmenler Türkiye-Yunanistan arasındaki doğal sınır Meriç Nehri'ni aşabilmek için denemelerde bulunmaya devam ediyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçmeni sınıra ulaşamadan yakalama gayesiyle E-80 kara yolu ve otobanda 24 saat esaslı yol kontrolü gerçekleştirirken, fotokapan uygulaması ve plaka tanıma sistemleriyle de düzensiz geçişleri önlemeye çalışıyor.

Mücadeleler neticesinde Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl 5 bin 500'ü sorumluluk alanında kovalamaca sonucu, 15 bini hudut birlikleriyle iş birliğinde 20 bin 500 düzensiz göçmeni kaçma girişimindeyken yakalayıp İl Göç İdaresine teslim etti.

Son 6 yılda Edirne'de 126 bini aşkın göçmen yakalandı

Türkiye geneli yakalamalara bakıldığında jandarma, en çok düzensiz göçmeni Edirne'de yakaladı.

1 Ocak 2013-22 Aralık 2018 dönemi düzensiz göçle mücadele verilerine göre, Edirne'de jandarma ekiplerince 126 bin 108 kişi yakalandı.

Sınır kenti Edirne'yi 92 bin 97 yakalama ile Çanakkale, 71 bin 105 düzensiz göçmen yakalaması ile de İzmir takip etti.

Söz konusu dönemde jandarma ekipleri, düzensiz göç rotasındaki Trakya'daki diğer iller ile Ege Denizi ve Akdeniz kıyı şeridindeki illerde de çok sayıda düzensiz göçmeni yakalandı. Verilere göre, jandarma tarafından Kırklareli'nde 19 bin 935, Aydın'da 17 bin 369, Muğla'da 12 bin 87, Antalya'da 9 bin 937, Balıkesir'de 7 bin 912, Mersin'de bin 980, Tekirdağ'da 2 bin 37, İstanbul'da bin 155, Adana'da 884 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu illerdeki yakalamalar, jandarmanın 6 yılda yakaladığı düzensiz göçmen sayısının yüzde 66'sını oluşturdu.