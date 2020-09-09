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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları, Zafer Yürüyüşü ile başladı.

Efsun Erbalaban Yılmaz   | 09.09.2020
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlanıyor Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

İzmir

Basmane Meydanı'ndan başlayan 98. Yıl Zafer Yürüyüşü'ne katılanlar, 350 metrelik Türk bayrağını omuzlarında Lozan Meydanı'na kadar taşıdı. 

İzmir Marşı, 10. Yıl Marşı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe, çevredekiler de alkışlarla destek verdi.

Kortejde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP'nin İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Kani Beko, Murat Bakan da yer aldı.

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