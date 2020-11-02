Euro
9.81
Dolar
8.43
BIST 100
1,133.59
Altın
1,893.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Barış Sitesi Doğanlar Apartmanı Rıza Bey Apartmanı İzmir'de meydana gelen depremin şiddeti işyeri kameralarına yansıdı
logo
Türkiye

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerden Çağrı Bayat, kızları Zeynep Mina ve Elif Lina Bayat, Mukadder ve Dilek Sesver ile Ayşe Özbek son yolculuklarına uğurlandı.

Sarp Özer   | 02.11.2020
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor

Ankara

İzmir'deki depremde Yağcıoğlu Apartmanı'nda enkaz altında kalan Çağrı Bayat, kızları Zeynep Mina ve Elif Lina Bayat ile Mukadder ve Dilek Sesver için Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından depremde hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Cenazelere omuz veren Bakan Akar ve komutanlar, ailelere taziye dileklerini iletti. 

Ayşe Özbek'in cenazesi Bergama'da toprağa verildi

Depremde yıkılan Barış Sitesi'ndeki 7 katlı apartmanın enkazı altından çıkarılan Ayşe Özbek'in cenazesi Zağnos Mahallesi Mezarlığında Bergama Müftüsü Hayrullah Yavuz’un kıldırdığı cenaze namazı ile toprağa verildi.

Cenazeye Özbek'in ailesi ve yakınları, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Mehmet Uğur Abacı, AK Parti Bergama ilçe Başkanı Sebahattin Güzel ve vatandaşlar katıldı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 47 milyonu geçti
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 302 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'un bir mutasyonu virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 236 bin 505'e yükseldi
Fransa'da Bilim Kurulundan "salgında arka arkaya birkaç dalganın yaşanabileceği" uyarısı

Benzer haberler

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor

Bakan Akar, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar: Özbekistan ile ilişkilerde çok ciddi gelişmeler sağladık

Milli Savunma Bakanı Akar, Kazakistan Başbakanı Mamin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Kazakistan Başbakanı Mamin ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar Kazakistan'da

Milli Savunma Bakanı Akar Kazakistan'da
Bakan Akar: Türk milletini yalnız bırakmayan Pakistanlı kardeşlerimizin fedakarlıklarını asla unutmayacağız

Bakan Akar: Türk milletini yalnız bırakmayan Pakistanlı kardeşlerimizin fedakarlıklarını asla unutmayacağız