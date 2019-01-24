İzmir'in Torbalı ilçesinde trafik kazasında yol güvenliğini sağlamak isteyen trafik polisi, otomobilin çarpması sonucu şehit oldu.

İZMİR

İzmir-Aydın kara yolu Ödemiş Köprüsü mevkisinde meydana gelen hasarlı bir kaza nedeniyle yol güvenliğini sağlamak üzere bölgeye giderek önlem alan polis memuru Tahir Kartal'a, olay yerine hızla gelen sürücüsü öğrenilemeyen 35 COM 58 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Kartal, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis memuru, buradaki müdahaleye rağmen şehit oldu.

Kartal'a çarparak hayatını kaybetmesine neden olan araç sürücüsü gözaltına alındı.

Muhabir: Mustafa Yıldırım