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İzmir depremindeki Buse'yi kurtarma çalışmaları devam ediyor
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İzmir'de enkaz altındaki Buse Hasyılmaz'a ulaşılmaya çalışılıyor

İzmir'deki depremin ardından yıkılan binanın altında kalan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz ve yanındakilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Ali Korkmaz,Ferdi Uzun,Mustafa Güngör,Efsun Erbalaban Yılmaz   | 30.10.2020
İzmir'de enkaz altındaki Buse Hasyılmaz'a ulaşılmaya çalışılıyor

İzmir

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar sırasında bölgeye giden Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli'nin de telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz'a ulaşmak için enkaz içinde lazer ışıklı kontrol yapılıyor. Isının uyarı verdiği yerde kazı yürütülüyor. Aramada termal kamera da kullanılıyor.

Öte yandan arama kurtarma çalışmalarını takip eden Buse Hasyılmaz’ın nişanlısı Nurullah Yalçın, gazetecilere, "Sesimizi duyuyor, iyi olduğunu söyledi ve sesleri duyuyor. Diş kontrolüne gitmişti, şu anda ikinci katta annesiyle enkaz altında." dedi.

Hasyılmaz'la yaptığı telefon konuşmasında da Yalçın'ın, nişanlısına onları beklediğini belirterek, "İyi misin, az daha dayan Buse." dediği gözlendi.

Moto kurye ile Manisa'dan geldi

Buse Hasyılmaz'ı kurtarma çalışmalarına katılan Manisa Türk Kızılay'da görevli Özlem Baran Tezel, depremi duyar duymaz İzmir'e gelmek için yola çıktıklarını söyledi.

Trafiğin çok yoğun olduğunu kaydeden Tezel, "Ben Manisa'dan motor kuryeyle geldim. Kızılay tişörtümü gösterip, arkadaşları çevirdim, trafik çok yoğundu. Beni bir kurye getirdi alana kadar geldim." dedi.

Tezel, Buse Hasyılmaz'ın yakınlarının kendisiyle iletişim kurduğunu belirterek, "Bana yönlendirdi telefonu. Hepsi sağlıklı, sıkıntı yok. Yalnız kumdan dolayı gözleri sıkıntılı olduğu için ışığı göremiyorlar. Genel durumları iyi hepsinin." diye konuştu.

Ekiplerin enkazdakilerle konuşması

Buse ve yanındakilere ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındakilerle konuşması da kameraya yansıdı.

Enkaz altındakilere seslenen görevli, şunları kaydetti: “Fatma abla ben seni duyuyorum, tamam Buse seni de alacağım, bekle, tamam mı. Sakın korkma, alacağım seni, geliyoruz Buse, tamam alacağız seni.”

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