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İzmir'de denetim sırasında saldırıya uğrayan 3 zabıta memuru hastaneye kaldırıldı

Olayla ilgili 5 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şafak Yel   | 23.03.2021
İzmir'de denetim sırasında saldırıya uğrayan 3 zabıta memuru hastaneye kaldırıldı

İzmir

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, denetim yapan 3 zabıta görevlisi, bir grubun saldırısında yaralandı.

Karabağlar Belediyesinde görevli zabıta memurları, sanayi sitesinde minibüslerde gıda ürünü satan kişilere yönelik denetim yaptı.

Ekipler, minibüslerin önüne konulan tente, masa ve sandalyeleri kaldırmak istediği sırada tartışma çıktı. Tartışmayı gören çevredekiler de olaya müdahale etmek istedi. Kavgaya dönüşen tartışmada, demir sopa ve sandalyelerle saldırıya uğrayan 3 zabıta görevlisi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya karıştığı belirlenen 5 zanlı, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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