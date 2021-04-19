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İzmir ve Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 113 sığınmacı kurtarıldı

İzmir ve Çanakkale açıklarında Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen 113 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Halil Fidan,Uğur Ulu   | 19.04.2021
İzmir ve Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 113 sığınmacı kurtarıldı

İzmir/Çanakkale

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 59 sığınmacı kurtarıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Çanakkale

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen kişilerin Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Botla bölgeye giden ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 54 kişiyi kurtardı.

Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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