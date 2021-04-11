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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından, Fethi Sekin'in futbolcu oğlu Burak Tolunay Sekin'e tebrik

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilen şehit polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'i tebrik etti.

Tezcan Ekizler   | 11.04.2021
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından, Fethi Sekin'in futbolcu oğlu Burak Tolunay Sekin'e tebrik

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının mesajında, Altay altyapısında forma giyen Burak Tolunay Sekin'in 16 Yaş Altı Milli Takım'ın 12-21 Nisan'da yapacağı hazırlık kampına davet edildiği hatırlatıldı.

Mesajda, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olarak Burak Tolunay Sekin’i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Burak Tolunay Sekin'in babası polis memuru Fethi Sekin, 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin İzmir Adliyesine yönelik saldırısında çıkan çatışmada şehit düşmüştü.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından, Fethi Sekin'in futbolcu oğlu Burak Tolunay Sekin'e tebrik