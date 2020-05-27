Euro
7.46
Dolar
6.78
BIST 100
105,121.00
Altın
1,701.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı 

Ali Ebubekir Tokcan,Muhammed Gencebay Gür   | 27.05.2020
İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağı renklerine büründü Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür / AA

İstanbul

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan bayrağının renklerine büründürüldü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mekke'de pazar gününden itibaren aşamalı olarak normalleşme başlayacak
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 5 milyon 750 bini geçti
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina liglerin başlaması konusunda kararlı
Avusturya’da cuma namazı yeniden kılınacak

Benzer haberler

İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağı renklerine büründü