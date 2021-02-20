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İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 6 ay sonra ilk kez yüzde 50'yi geçti

Barajların ay sonları itibarıyla doluluk oranları ağustosta 51,90, eylülde 41,95, ekimde 33,52, kasımda 27,26, aralıkta 22, 32, ocakta 40,39 olarak kaydedilirken, 6 ay sonra ilk defa yüzde 50'nin üzerine çıktı.

Zeynep Rakipoğlu,Mücahit Türetken   | 20.02.2021
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 6 ay sonra ilk kez yüzde 50'yi geçti Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Istanbul

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 30,87 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 50,03 olarak ölçüldü. Barajların ay sonları itibarıyla doluluk oranları ağustosta 51,90, eylülde 41,95, ekimde 33,52, kasımda 27,26, aralıkta 22, 32, ocakta 40,39 olarak kaydedilirken, 6 ay sonra ilk defa yüzde 50'yi geçti.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 43,05, Terkos'ta yüzde 47,49, Sazlıdere'de yüzde 25,96, Alibey'de yüzde 56,01, Büyükçekmece'de yüzde 52,85, Ömerli'de yüzde 58,59, Darlık'ta yüzde 55,65, Elmalı'da yüzde 56,04, Kazandere'de yüzde 60,29 ve Pabuçdere'de yüzde 34,77 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 435 milyon metreküp seviyesine ulaştı.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 737 bin metreküp oldu.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 20 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 97,56, 2007'de yüzde 55,67, 2008'de yüzde 30,40, 2009'da yüzde 70,70, 2010'da yüzde 97,19, 2011'de yüzde 90,78, 2012'de yüzde 84,89, 2013'te yüzde 82,66, 2014'te yüzde 30,34, 2015'te yüzde 93,39, 2016'da yüzde 86,69, 2017'de yüzde 85,84, 2018'de yüzde 79,68, 2019'da yüzde 91,54, 2020'de yüzde 62,06, 2021'de ise yüzde 50,03 olarak gerçekleşti.

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