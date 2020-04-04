İstanbul'da vefat edenlerin cenazesi kaymakamlık izniyle memleketlerine gönderilecek
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kovid-19 tanısı dışında diğer nedenlerle vefat eden vatandaşların memleketlerine sevki için kaymakamlıklar tarafından seyahat izni verileceğini belirtti.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı dışında diğer nedenlerle vefat eden vatandaşların, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklar tarafından seyahat izni verileceğini duyurdu.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 tanısı dışında diğer nedenlerden dolayı vefat eden vatandaşlarımızın, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklarımız tarafından seyahat izni verilecektir. Her cenaze için izin verilecek azami sayı 4 kişi ile sınırlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.
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Covid tanısı dışında diğer nedenlerden dolayı vefat eden vatandaşlarımızın;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 4, 2020
Cenaze Aracı veya Ambülans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklarımız
tarafından seyahat izni verilecektir.
Her cenaze için izin verilecek azami sayı 4 kişi ile sınırlandırılmıştır.#COVID19