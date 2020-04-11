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Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeni tedbirler alındı

İstanbul Valiliği, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla alınan yeni tedbirlerin 13 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'ten itibaren uygulanacağını bildirdi.

Semra Orkan   | 11.04.2020
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeni tedbirler alındı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce; İstanbul dahilinde (kara, deniz ve raylı sistemlerde) faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında (metro, metrobüs, Marmaray, tramvay, İETT, özel halk otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ dahil) alınan kararlar sıralandı. 

Kentte 13 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'ten itibaren uygulamaya konulacak kararlar şöyle:

"1- Bütün sürücü ve yolcuların maske kullanmaları zorunludur. Maske kullanmayanlar, toplu taşıma araçlarına alınmayacak, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanacak.

2- Toplu taşıma araçlarına yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu alınması halinde sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle koltuk sayısının yüzde 50'sinden fazla oturan yolcu alınmayacak, ayaktaki yolcu sayısı, oturan yolcuların yarısını geçmeyecek şekilde sınırlandırılacak, araçlardaki iki kişilik koltukların koridor tarafının boş bırakılarak, yolcuların cam kenarındaki koltuklarda seyahat etmeleri sağlanacak. 

3- Seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli işaretlemeler yapılacak. (etiket vb. işaretlemeler)

4- Bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda sıvı el dezenfektanı bulundurulacak.

5- Bu önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak.

6- İlgili idareler tarafından araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi için sefer sayılarının artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılacak ve bunlar halka ilan edilecek."






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