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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Gökhan Yılmaz   | 13.02.2021
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı Fotoğraf: İslam Yakut / AA

Istanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK’ya yönelik İstanbul ve Diyarbakır’da yapılan operasyonda 28 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 26 kişiden 21’i gözaltına alındı.

Arnavutköy'de belirlenen adreslere Özel Harekat Polislerinin de katılımıyla operasyon yapıldı. Belirlenen eve giren polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

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